Serena Enardu, Pago rifiuta le nozze: ecco cosa è successo

Non c’è pace definitiva tra Serena Enardu e Pago: lo stesso cantante avrebbe preso una decisione per quanto riguarda il possibile matrimonio

Dalla partecipazione a Temptation Island Vip a quella del Grande Fratello Vip: la storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è sempre molto ricca di clamorosi colpi di scena. Ai microfoni del settimanale Chi il cantante ha svelato che la crisi sarebbe arrivata prima dell’isola delle tentazioni. In primis, ci sarebbero state anche problemi con la sua famiglia per quanto riguarda la sua relazione con l’ex tronista: “Con i miei familiari ci sono state incomprensioni e momenti difficili, ma siamo sulla via della serenità”.

Serena Enardu, Pago svela i motivi

Lo stesso Pago si è confessato rilasciando una lunga intervista ad Alfonso Signorini: “Con lei ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF”. Poi ha rivelato i motivi: “La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”. Il matrimonio, per ora, può aspettare.