Real Madrid Manchester City: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Real Madrid e Manchester City è valido per gli ottavi di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca mercoledì 26 febbraio 2020, alle ore 21.00, la partita valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Nell’altra sfida che si gioca in contemporanea si sfidano invece Lione e Juventus.

Quasi una finale anticipata tra queste due squadre: da una parte gli spagnoli, che con questa competizione hanno grande dimestichezza, dall’altra gli inglese con il loro organico capace di dare spettacolo.

Real Madrid Manchester City: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera al Santiago Bernabeu di Madrid verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. La partita non viene trasmessa anche in chiaro. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono in tutto quattro i precedenti tra le 2 squadre in partite ufficiali, tutti giocati in Champions League. Due le vittorie madriliste, entrambe in casa, e due i pareggi. Nelle ultime quattro sfide contro squadre inglesi in Champions League, inoltre, il Real Madrid ha sempre superato il turno.

Lione Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Parata di stelle dunque questa sera al Bernabeu per una super sfida attesissima, forse l’ottavo di finale più atteso. Sfida affidata a un fischietto italiano: l’arbitro Orsato. Queste le formazioni:

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Kroos, Casemiro, F. Valverde; Modric, Isco; Benzema. ALL.: Zidane.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, B. Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; B. Silva, Agüero, Sterling. ALL.: Guardiola.