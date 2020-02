Il comandante Alessandro Anselmi deceduto a 37 anni. Condoglianze alla famiglia del poliziotto morto giungono anche da Virginia Raggi.

Si chiamava Alessandro Anselmi il poliziotto morto all’improvviso a seguito di un malore. Aveva 37 anni e deteneva il grado di comandante della Polizia Locale di Sant’angelo Romano. Il decesso risale a lunedì 24 febbraio ma se ne ha notizia soltanto ora, a distanza di due giorni.

L’uomo era sposato ed aveva avuto da sua moglie due bambini, di rispettivamente 4 e 2 anni. I funerali non sono ancora stati fissati per quanto riguarda una data. Occorre ancora stabilire se avranno luogo il 27 od il 28 febbraio, ed avverranno comunque alle ore 15:00 nella Chiesa di SS. Trinità e San Bartolomeo a Cave, in provincia di Roma. La notizia del decesso del poliziotto morto, scomparso così prematuramente in tragiche circostanze, ha portato anche il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, a scrivere un messaggio di cordoglio sui social network.

Poliziotto morto, le condoglianze da parte delle istituzioni

Dello stesso avviso è anche il sindaco di Sant’Angelo Romano, Martina Domenici. “La morte di Alessandro è una grave perdita per tutta la comunità e per tutti coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di apprezzarne le qualità umane, l’impegno quotidiano nel lavoro e la sua infaticabile operatività, attenta e competente. La giunta, l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità si stringe attorno ai sui cari. Con profondo dolore e tristezza, non mancherò personalmente di tenere viva la sua memoria e di trasferire a quanti verranno l’esempio di Alessandro, una persona per bene”. L’associazione che raggruppa i membri della Polizia Locale di tutti i comandi del Lazio ha istituito una raccolta fondi in favore della famiglia. Ancora sconosciute le cause del decesso.

