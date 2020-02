Maria De Filippi ospita le Sardine ad Amici: polemica in Rete

Le Sardine sbarcano ad Amici: saranno loro ad aprire la prima puntata dello show di Maria De Filippi. Ma non tutti ne sono contenti…

Una sorpresa dal sapore tutto (o quasi) politico ad Amici: le Sardine saranno ospiti di Maria De Filippi nella prima puntata del Serale che andrà in onda il prossimo venerdì. La conduttrice del glorioso talent show, giunto ormai alla 19° edizione, ha deciso di rivoluzionare il format introducendo questa e altre novità. Tra i protagonisti del gran debutto ci saranno dunque Mattia Santori, leader del movimento antipopulista, Jasmine Cristallo, voce delle Sardine del Sud e Lorenzo Donnoli, altro portavoce nazionale. I tre prenderanno la parola sul tema del cntrasto all’odio, mentre tra il pubblico saranno presenti più di 40 Sardine provenienti da tutta Italia.

Le Sardine ad Amici dividono gli animi

“Abbiamo accettato la proposta di partecipare per lanciare un messaggio ai tanti ragazzi che seguono il programma, il confronto con un pubblico il più ampio possibile è sempre stato nel nostro Dna”, spiega il movimento delle Sardine in un comunicato, a mo’ di difesa preventiva da critiche o strumentalizzazioni. “La dimensione politica delle Sardine non può e non deve essere snob, evitando il rischio, questo sì reale, di chiudersi in una comfort zone in cui parlare tra pochi o di strumentalizzare ogni argomento per trasformarlo in quel populismo che invece siamo nati per combattere”.

E ancora: “Avevamo deciso di occupare uno spazio. Lo abbiamo fatto. Siamo stati nelle piazze un tempo solo appannaggio delle urla indistinte del populismo più spietato. Poi abbiamo detto di essere anticorpi. E così abbiamo iniziato ad inoculare vaccini di democrazia e buone ragioni nei corpi e nelle menti che in ogni città abbiamo incontrato, smontando rabbie e frustazioni”. “Andiamo da Maria De Filippi – conclude la nota delle Sardine – con lo stesso principio e siamo pronti a raccogliere i vostri consigli e i vostri appelli alla cautela. Ma non etichettiamo tutti perché contro le etichette e gli stereotipi siamo nati”.

Nel corso della conferenza stampa Maria De Filippi ha fatto alcune precisazioni al riguardo:”Non penso di dare una connotazione politica invitandoli nel programma. Loro non sono un partito politico. La scelta delle Sardine è nata da quello che loro dicono, mi ha fatto piacere che abbiano accettato il mio invito perché non li ho visti in molti programmi e quindi fanno delle scelte e questo mi piace”. Ma in Rete non tutti si dicono contenti di una scelta che, nel bene o nel male, divide gli animi. Complice il fatto, forse, che in questo ultimo periodo le Sardine, dopo alcuni errori di noviziato, si erano prese una pausa dalla scena mediatica. Solo la scorsa settimana Santori aveva dichiarato: “La stagione delle piazze così come l’abbiamo conosciuta forse finirà e forse è già finita”. Che sia cominciata quella dei talent?

EDS