La verità di Maria De Filippi su Milly Carlucci, “Non ne posso più”

La verità di Maria De Filippi su Milly Carlucci e “Ballando con le Stelle”: oggi la presentatrice Mediaset ha chiarito alcune cose durante la conferenza stampa di “Amici” 2019.

Durante la prima conferenza stampa su Amici 2019, tenutasi questa mattina a Roma in vista dell’inizio del Serale del talent, Maria De Filippi ha parlato anche di Milly Carlucci. “Amici” sarà trasmesso su Canale 5 in contemporanea ad altri programmi, tra cui anche “Ballando con le Stelle” della Carlucci su Rai 1. Come ogni anno, ci si aspetta che nasceranno problemi tra le due conduttrici. La De Filippi stamattina ha voluto lasciare le cose in chiaro, facendo un vero e propio appello a Milly durante la conferenza stampa a Roma.

“Non ne posso più”, Maria De Filippi lancia un appello a Milly Carlucci

Maria de Filippi ha chiarito anche alcuni dubbi sulle polemiche scoppiate a proposito di “Amici Celebrities”: “Ho letto quello che avete letto voi, quello che ha pubblicato Dagospia. Non ha scritto direttamente a Fascino, ma gli avvocati di Milly hanno scritto a quelli di Mediaset. Lei lo sa meglio di tutti noi se è una diffida, visto che si è rivolta agli avvocati”, ha spiegato Maria. Poi l’appello rivolto alla Carlucci: “Non inneschiamo un dialogo continuo di confronto con Ballando con le stelle, io non ne posso più. Cercate di misurare le parole, come ho fatto io”. Ma non è tutto. Prima della conferenza di questa mattina, infatti, si è parlato a lungo di un presento invito da parte di Milly a Maria, invitata a partecipare come ospite durante una puntata di “Ballando con le Stelle”. Anche in questo caso la versione di Maria De Filippi è diversa da quella sostenuta dalla Carlucci. Maria racconta: “Io non avevo ricevuto alcun invito. Lei lo diceva sui giornali, io lo leggevo, ma non era mai arrivato un invito. Sono stata io a telefonare a Milly e lei a rispondere. Sono stata io a dirle “Mi dicono di Ballando con le Stelle”. Non ho ricevuto nessuna telefonata”.

