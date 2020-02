Gravissimo lutto Ornella Muti: morto il compagno della figlia Carolina. Una tragedia che lascia tutti senza parole.

E’ venuto a mancare Andrea Longhi, genero di Ornella Muti. Si trattava del compagno di Carolina Fachinetti, la seconda figlia dell’attrice nata nel 1984 dal matrimonio con l’imprenditore Federico Fachinetti.

Ornella Muti disperata: Andrea Longhi e Carolina Fachinetti avevano due figli piccoli

Carolina e Andrea stavano insieme da molto tempo. I due avevano due figli piccoli: Alessandro, 5 anni, e Giulia, 3. Dal 2017 Longhi combatteva contro un tumore al cervello che alla fine non gli ha dato scampo.

Carolina lo ha ricordato con uno straziante messaggio su Instagram: “Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardò i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che nn tutti i super eroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu.. che dire Andrea mio..tu eri vita. E senza di te.. nn so..fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore. Ma tu.. l’Amore vero, quello con la A maiuscola. Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre. Ora l’unico modo che [email protected] dimostrarlo e dando ai nostri piccoli angeli tutto l’amore anche da parte tua. Ripetitiva lo so. Spero che mi guiderai da li [email protected] ti prometto che ogni scelta che prenderò sarà col pensiero di quello che avresti voluto”.

Poco dopo la morte aveva scritto queste poche righe: “Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”.