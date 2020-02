Nella casa del Grande Fratello Adriana Volpe non si è fatta vedere per quasi tutto il giorno, il 26 febbraio 2020. In tanti sono parsi preoccupati.

Al Grande Fratello Adriana Volpe si sta distinguendo per il carisma, il buonumore ed anche la bellezza che la contraddistingue. Perché anche l’occhio vuole la sua parte e la 46enne conduttrice televisiva originaria di Trento può vantare una forma fisica da far diventare verde d’invidia anche le 18enni.

Poi non è mancato neppure qualche episodio pepato, come qualche battibecco con degli altri inquilini. E pure qualcosa di piccante, vedesi lo shooting fotografico di alcuni giorni fa fatto con il 28enne modello Andrea Denver. Cosa che ha suscitato il fastidio di suo marito Roberto Parli, che aspetta Adriana all’esterno della casa. Lei intanto sta facendo parlare di sé in quanto molti telespettatori del ‘Grande Fratello Vip’ hanno notato la sua assenza dalla casa di Cinecittà.

Grande Fratello Adriana Volpe, la discussione con Zequila

Che fine ha fatto Adriana Volpe? Ne hanno discusso in diversi utenti su Twitter, ipotizzando che potesse essere addirittura uscita dal gioco. In diversi non hanno potuto non accorgersi del fatto che la trentina sia andata spesso in confessionale la mattina del 26 febbraio. Alternandosi in questo proprio ad Andrea Denver. Altri poi hanno pensato che fosse chiusa in super led per tracciare la linea della vita. Cosa alla quale però sono tenuti a fare solamente i concorrenti del reality show attualmente in nomination. Alla fine comunque lei si è rivista ed ogni preoccupazione di sorta è svanita. Sedate infine anche le voci di gossip che parlavano di un flirt avuto con Antonio Zequila circa 20 anni fa. Lui ha puntualizzato la cosa, ammettendo di avere commesso degli errori comunicativi nel parlare della cosa davanti alle telecamere. E la bella Adriana aveva avuto modo di infervorarsi per la cosa.

