Gabriel Garko “beccato” con la ex di Raoul Bova: fidanzata o amica?

Gabriel Garko è stato paparazzato in compagnia di una donna molto nota alle cronache del gossip. E sul web già circolano le ipotesi più disparate.

Gabriel Garko paparazzato in compagnia di una donna. E’ questa la notizia che sta facendo discutere il mondo del gossip in queste ultime ore. Con un interrogativo di fondo che, per il momento, resta irrisolto: si tratta di una nuova fidanzata o è solo un’amica?

Occorre innanzitutto ricordare che dopo la fine della relazione con Adua Del Vesco la vita sentimentale di Gabriel Garko è stata a dir poco burrascosa (e chiacchierata). Il noto attore piemontese si dice da tempo felicemente innamorato, ma non ha mai voluto rivelare l’identità della sua dolce metà. Si è molto detto e scritto su una possibile liaison con il collega Gabriele Rossi, ma nessuno dei due ha mai confermato né smentito le indiscrezioni.

La nuova presunta “fiamma” di Gabriel Garko

E’ il Corriere Dello Spettacolo a pubblicare gli scatti inediti di Gabriel Garko in compagnia di una donna tutt’altro che “misteriosa”: si tratta infatti di Chiara Giordano, protagonista della prima edizione di Amici Celebrities nonché ex compagna del noto attore Raoul Bova. C’è da dire che Chiara e Gabriel sono amici da molti anni e spesso si trovano a commentare i rispettivi post su Instagram. Resta però il dubbio: tra loro è nato qualcosa di più oppure lo scatto in questione è la conferma di un rapporto di pura e innocente amicizia?

Non più di qualche settimana fa, ospite di Pierluigi Diaco a Io e te, l’ex modello si è raccontato con una chiacchierata molto intima, confessando che la vita perennemente sotto i riflettori lo ha cambiato, e gli è costata non pochi turbamenti e sofferenze. Tanto che il Nostro sì è visto costretto a rivolgersi a un’analista per superare la sua paura del giuizio altrui. Ma l’amore, si sa, è la medicina migliore…

EDS