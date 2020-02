Francesco Foti, chi è: carriera e curiosità sull’attore siciliano

Chi è Francesco Foti: carriera e curiosità sull’attore siciliano, dal teatro al cinema e alla fiction, la formazione, gli studi e le sue passioni.

Classe 1965, Francesco Foti è un attore siciliano che nella sua carriera ha spaziato dal teatro alla fiction. Nato a Catania, è “figlio di emigranti contromano”: i suoi genitori si trasferirono per lavoro in Sicilia.

Negli anni del liceo, inizia a fare il dj in radio e nelle discoteche, quindi si iscrive a Economia e Commercio, arrivando a tre esami dalla laurea prima di decidere di lasciare.

Carriera e curiosità su Francesco Foti: teatro, cinema e fiction

Negli anni dell’università, sceglie di frequentare un corso privato di Recitazione e capisce che è quella la sua strada. A 25 anni, vince l’audizione per entrare alla Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Predilige e porta in scena gli autori classici: Pirandello, Shakespeare, Camus per citarne alcuni. Del 2011 è Niuiòrc Niuiòrc, monologo scritto e diretto da lui. Al cinema partecipa a poche ma selezionate pellicole e lavora con Giuseppe Tornatore, Roberto Faenza e Giuseppe Piccioni.

In televisione, appare invece in moltissime fiction di successo, dal Commissario Montalbano a Un medico in famiglia, fino alla fortunata serie ‘Il Cacciatore’, ispirata alla vita di Alfonso Sabella. Un’altra grande passione è quella per il cabaret: ha messo in scena diversi spettacoli e ha fatto parte del gruppo genovese dei Cavalli Marci per alcuni anni.