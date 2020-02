Figlia piange troppo | mamma la morde e la ustiona

Una donna compie dei maltrattamenti orripilanti sulla propria neonata. “Mia figlia piange troppo, per questo ho agito così”. Abusi indicibili.

Una giovane donna ha compiuto dei maltrattamenti orribili verso una neonata. La figlia piange troppo infatti, e questo ha portato Lea Robinson, di Tulsa, nello stato americano dell’Oklahoma, a compiere qualcosa di aberrante e mostruoso nei confronti di quella povera neonata indifesa.

LEGGI ANCHE –> Madre uccide figlia | poi ride nella foto segnaletica FOTO

La piccola, di appena un mese di vita, è stata messa prima nell’acqua bollente. Non priva di ricevere un morso in faccia dalla sua stessa madre. La Robinson non sapeva come fare per calmare la figlioletta, che era in preda ad un attacco di dermatite provocato dal pannolino. E così, esasperata, si è scagliata contro la piccina. In un modo assolutamente ingiustificabile. Tra l’altro l’ha anche picchiata.

LEGGI ANCHE –> Madre uccide figli | lei ha 22 anni | “Cantava mentre li finiva” FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Figlia piange troppo, la madre: “Ero esasperata”

Poi la donna si è subito recata in ospedale per far vedere la sua figlioletta dai medici. Qui ha accampato una scusa assurda dicendo che la neonata era scivolata nella vasca con l’acqua bollente. La presenza di lesioni e di altri segni di violenza sul suo corpicino ha però spinto i medici a sporgere immediata denuncia nei confronti della madre irresponsabile e violenta. Gli abusi erano evidenti e Lea Robinson ha presto ammesso tutto quanto compiuto. Alla polizia ha confermato di avere agito così perché esasperata dal pianto della bimba. Non sapeva come farla smettere. Ora la figlioletta è in affidamento ai servizi sociali, mentre lei è in carcere in stato di arresto. Presto partirà il processo nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE –> Madre uccide figlio | colpa di un televisore rotto | FOTO