Diodato e Levante, i due ex paparazzati insieme: ritorno di fiamma?

Diodato, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è stato paparazzato con la sua ex Diodato, insieme i due ‘fanno rumore’.

Diodato ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua ‘Fai Rumore‘, che in molti sostengono sia dedicata alla sua ex ragazza Levante, anche lei presente alla passata edizione con la canzone ‘Tikibombom‘. I due, nonostante si siano lasciati già da un paio d’anni, sembrano essere rimasti in buoni rapporti.

Diodato inizialmente disse che la canzone portata a Sanremo era dedicata all’ex fidanzata Levante, con la quale è stato legato per tre anni, fino al 2019, quando hanno annunciato la rottura. Poi, è arrivata la smentita: c’era un altro brano nel disco dedicato alla ex, ma si tratta di ‘Quello che mi manca di te’. In molti fans speravano nel ritorno di fiamma per Diodato e Levante, entrambi al Festival, ma non sembra essere stato possibile perché la cantante siciliana ha rivelato a Verissimo di essere felicemente innamorata e di avere un nuovo compagno, che è lontano dal mondo dello spettacolo. Per il suo ex, solo parole positive: “Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia lo abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici“.

Levante e Diodato paparazzati insieme a Milano

I due cantanti Levante e Diodato sono rimasti in ottimi rapporti da quando si sono lasciati, anche se dopo Sanremo hanno evitato di farsi vedere insieme. Ora, però, passata qualche settimana, sono stati fotografati a Milano in un locale. Insieme ai loro team, in quello che sembrerebbe un incontro di lavoro. Non è un segreto che la canzone ‘Antonio‘ del nuovo album di Levante sia dedicata proprio a lui e che entrambi siano molto concentrati sul proprio lavoro.

