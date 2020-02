Coronavirus, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in auto-isolamento dopo che una collaboratrice è stata contagiata dal Virus.

“Da oggi qualcosa cambierà – dice in un video su Facebook il Presidente Fontana – perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall’Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me.

Presidente Fontana, il messaggio del contagio nello staff

“Oggi ho già passato tutta la giornata indossando per precauzione la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno, se mai dovessi positivizzarmi, possa essere da me a sua volta contagiato. Quindi quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo non spaventatevi. Sono sempre io e sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione. Io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo – conclude Fontana – perché sono convinto che con l’impegno che stiamo mettendo noi e stanno mettendo tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi a interromperla. Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo”.