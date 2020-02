Coronavirus, morto in Emilia Romagna, il bilancio delle vittime sale a 12

Giunge in questi istanti la notizia che alle 11 vittime del Coronavirus se n’è aggiunta un’altra. Si tratta di un uomo residente in Emilia Romagna.

Continua a crescere il bilancio delle vittime di coronavirus in Italia, dopo i 4 decessi di ieri, questa mattina è morto un uomo in Emilia Romagna. Si tratta del primo decesso nella Regione, dopo i nove registrati in Lombardia (4 solo ieri) ed i due in Veneto. Al momento non ci sono ulteriori informazioni sulla vittima.

Leggi anche -> Coronavirus: primi casi tra i minori, sono 4 i bambini contagiati

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Notizia in aggiornamento