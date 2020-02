Il coronavirus ha invaso l’Italia facendo così registrare tanti casi. Ma c’è stata anche una famiglia positiva per errore: che spavento

Negli ultimi giorni si sono registrati tanti casi di coronavirus in Italia, ma anche diversi errori. Una famiglia di Pavia è stata dimessa dopo che era risultata positiva al virus: madre, padre e figlie di 13 e 17 anni. Le quattro persone, residenti a Miradolo Terme, erano stati ricoverati al San Matteo di Pavia, poi l’annuncio come svelato da mamma Danila: “Una dottoressa ci ha detto che c’è stato un errore in laboratorio. Ci stanno dimettendo, non siamo arrabbiati perché capiamo che sono cose che possono succedere. Ma ci siamo presi purtroppo davvero un bello spavento”.

Coronavirus, famiglia di Pavia positiva per errore: una paura enorme

Il tutto era scattato dalla febbre alta registrata dalla figlia minore di 13 anni: i successivi esami effettuati nella loro abitazione dalla squadra di pronto intervento del Policlinico San Matteo avevano accertato la positività dell’intera famiglia che è stata poi ricoverata nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale pavese. Soltanto un brutto spavento, ora i quattro membri sono stati subito dimessi.