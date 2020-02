Coronavirus e cultura: stop alla domenica gratis al museo e chiusure di centri culturali, mostre, musei, chiese e monumenti. Cosa bisogna sapere.

L’epidemia di coronavirus scoppiata la settimana scorsa in Italia, soprattutto tra Lombardia e Veneto, ha obbligato all’isolamento di diversi comuni, alla chiusura di scuole e attività commerciali, alla sospensione o al rinvio di eventi e manfestazioni, gare sportive, feste del Carnevale e fiere. Il Salone del Mobile di Milano, che solitamente si tiene ad aprile, è stato spostato a giugno. Anche la cultura ha subito pesanti limitazioni, con chiusure, interruzioni, sospensioni, rinvii di mostre, spettacoli, eventi, concerti, rappresentazioni e mostre.

A farne le spese per prima è stata la domenica gratis al museo, ovvero l’apertura gratuita al pubblico di tutti i musei, monumenti aree archeologiche e centri culturali statali nella prima domenica del mese. L’iniziativa era stata appena reintrodotta in pianta stabile a inizio 2020, con il ritorno di Dario Franceschini alla guida del Ministero dei Beni Culturali, dopo la sperimentazione di un anno, con diverse modulazioni e programmazioni degli ingressi gtatuiti, introdotta dal precedente ministro Alberto Bonisoli.

Purtroppo l’emergenza portata dalla rapida diffusione del coronavirus, Covid-19, in Nord Italia ha costretto alla cancellazione della domenica gratis al museo del 1° marzo. L’iniziativa è stata sospesa in tutta Italia e non solo nelle zone direttamente interessate dal contagio, per limitare gli affollamenti e i rischi di contagio.

Inoltre è stata disposta la chiusra di diversi monumenti e musei, sempre per ridurre i rischi di contagio. Ecco dove sono state disposte le chiusure in tutta Italia e con che modalità.

L’epidemia di coronavirus ha fatto cancellare, almeno per domenica prossima 1° marzo, la prima domenica gratuita nei musei statali italiani. Non solo non si entrerà gratis nei musei ma molti resteranno chiusi, fino anuovo ordine, per evitare assembramenti e rischi di contagio. Una misura restrittiva ma necessaria che è stata adottata nelle regioni rosse, ovvero quelle dove sono presenti i focolai del contagio, Lombardia e Veneto, ma che per motivi di precauzione è stata estesa anche ad altre regioni dove sono presenti solo casi sporadici di coronavirus, senza alcun focolaio, o addirittura nessuno.

Ecco cosa bisogna sapere sulle chiusure di musei e monumenti in Italia.

In Lombardia, la regione più colpita dal coronavirus, sono satti chiusi musei, cinema e teatri, compresa la Scala. È stato chiuso anche il Duomo di Milano, ma solo ai turisti, rimane aperto ai fedeli sebbene le messe siano state sospese. Inoltre, sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche, culturali e sportive.

In Veneto, sono chiusi musei, centri cuturali, cinema e teatri, anche La Fenice di Venezia. Sono state sospese le manifestazioni pubbliche, culturali e sportive, compreso il Carnevale di Venezia.

Anche il Piemonte ha chiuso musei, cinema e teatri e ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliceh, culturali e sportive, compreso il Carnevale di Ivrea.

La Liguria ha chiuso musei, cinema e teatri della regione, così come ha sospeso manifestazioni pubbliche, culturali e sportive.

Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, sono state sospese le manifestazioni pubbliche, culturali e sportive. A Piacenza sono stati sospesi i mercati settimanali.

In Trentino Alto Adige sono sospese le manifestazioni pubbliche, culturali e sportive, comprese quelle del Carnevale.

Il Friuli Venezia Giulia ha chiuso cinema, musei e teatri. Sono sospese anche le manifestazioni pubbliche, culturali e sportive.

La Toscana al momento ha introdotto solo alcune restrizioni per alcune scuole, che sono chiuse a Piagncastagnaio e Cecina, e ha sospeso l’obbligo di frequenza alle Università di Firenze e Pisa.

In Abruzzo sono state sospese le attività didattiche all’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara,

La Campania ha sospeso la manifestazioni pubbliche, culturali e sportive e annullato il Carnevale di Benevento.