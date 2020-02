Coronavirus, dieci famiglie sono scappate da Codogno per rifugiarsi nelle case al mar a Partaccia, in Toscana. Adesso sono tutti in quarantena, isolati.

Circa dieci famiglie di Codogno, comune in provincia di Lodi, Lombardia, focolaio del Coronavirus in Italia, sono scappate dalla cittadina per rifugiarsi nella case al mare a Partaccia, in provincia di Massa Carrara. La fuga è avvenuta “di nascosto”, poiché attualmente a Codogno è attivo un divieto assoluto di spostamento. Le dieci famiglie protagoniste del caso hanno infranto il divieto, imposto dalle autorità, di lasciare la città. Non hanno avvisato nessuno del loro spostamento, ma non sono passati inosservati dai residenti della zona, che ne hanno subito denunciato la presenza a Partaccia. Diversi operatori Asl, con la Polizia di Stato, si sono recati nelle case vacanze delle famiglie e le hanno isolate, mettendo tutti in quarantena. Per il momento è ancora impossibile stabilire se tra loro ci sia qualche portatore sano del Coronavirus, si attende il risultato dei tamponi.

Coronavirus, il bilancio delle vittime in Italia

Nel frattempo continua a crescere il bilancio delle vittime di Coronavirus in Italia: dopo i quattro decessi confermati ieri, questa mattina è morto un uomo in Emilia Romagna. Si tratta del primo decesso registrato nella Regione, dopo i nove in Lombardia e i due in Veneto. La Lombardia continua ad essere la Regione italiana maggiormente colpita dal nuovo virus: ad oggi il numero totale dei contagiati è 259.

