Claudia Lai, continua la lotta al tumore: “Non potrò più avere figli”

La moglie di Radja Nainggolan, Claudia Lai, ha rivelato che la lotta al tumore le ha causato una serie di problemi fisici tra cui l’impossibilità di avere figli.

Sono passati diversi mesi da quando Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, ha rivelato sui social di essere malata di cancro. La modella lo aveva scoperto tre mesi prima, durante una visita di controllo. I medici le hanno detto che aveva un tumore al quarto stadio e che sarebbe stata necessaria un’operazione d’urgenza. Effettuato l’intervento e passato il tempo di recupero, Claudia ha firmato per poter tornare nella sua Sardegna e dalle sue figlie.

Inizialmente aveva deciso di tenere privata la sua lotta al cancro, ma con l’arrivo dell’estate ha cambiato idea. Il perché abbia deciso di parlare apertamente della malattia lo ha spiegato la stessa Claudia nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport‘: “Avevo bisogno di confrontarmi con persone che avessero o stessero passando il mio stesso incubo”.

Claudia Lai: “Non potrò più avere figli”

Nel corso di questi mesi ci sono stati giorni difficili e periodo in cui, a causa della terapia, non riusciva ad uscire di casa. Claudia, però, non si è fatta abbattere ed anzi ha sfruttato la propria notorietà per aiutare le raccolte fondi destinate alla ricerca. In questo è stata aiutata anche da molti calciatori che hanno deciso di mettere le proprie maglie all’asta. Nel corso dell’intervista alla Gazzetta, Claudia parla delle sue attuali condizioni di salute: “Tutte queste cure mi hanno provocato diversi problemi… Cuore, difese immunitarie basse, osteoporosi e altre causate dalla menopausa forzata. Grazie a Dio ho già due splendide bambine, perché non potrò più avere figli”.

In conclusione la moglie del calciatore belga ci tiene a lanciare un appello a tutte le donne, in cui sottolinea l’importanza della prevenzione: “Io sono stata fortunata, mi sono accorta per tempo, anche se era già al quarto stadio. Noi donne dovremmo amarci di più e farci controllare spesso. A volte basta poco per evitare una tragedia”.