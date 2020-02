Cecilia Rodriguez incinta, c’è il pancino sospetto: la famiglia si allarga?

Cecilia Rodriguez ha un pancino sospetto. Che l’argentina sia incinta? Sarebbe un’aggiunta per la famiglia, accogliendo un nuovo bebè.

Cecilia Rodriguez, così come sua sorella Belen, sono abituate a sentir parlare di presunte gravidanze, rumors di rottura o fake news in generale. Le due sorelle argentine sembrerebbero avere voglia di allargare le loro famiglie e potrebbero anche star pensando di programmare le loro gravidanze in modo tale da sincronizzarle. Che adesso sia il turno di Cecilia per mettere al mondo un piccolo Rodriguez?

Belen Rodriguez, showgirl e conduttrice, è stata amata e poi odiata per il suo divorzio dal compagno Stefano De Martino e anche per l’addio a Andrea Iannone, con il quale è stata legata per diverso tempo. Sua sorella Cecilia non ha fatto parlare meno di sé: da quando la sua love story è nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip due anni fa con Ignazio Moser, figlio del grande ciclista. Prima, Cecilia era legatissima a Francesco Monte, ma lo ha lasciato in diretta nazionale quando era ancora nella famosa Casa del Grande Fratello.

Visualizza questo post su Instagram Te 💗 @hoganbrand #mfw #hoganjourney #adv Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 25 Feb 2020 alle ore 11:07 PST

Cecilia Rodriguez e il sogno di essere mamma

Ora, però, si parla della più piccola dei fratelli Rodriguez, e di come avrebbe anche tolto il piercing all’ombelico quando era in Argentina col compagno Ignazio. I due vivono insieme a Milano e sembrano innamoratissimi, come mostrano spesso sui propri profili Instagram. Dalle ultime foto di Cecilia, che ha sempre espresso il suo desiderio di sposarsi e avere una famiglia, sembra possa esserci qualcosa nell’aria per i due. Che la coppia possa presto annunciare una gravidanza?

