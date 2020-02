Bimba di 7 anni, muore pochi minuti dopo un intervento alle tonsille

Una bimba di 7 anni in perfetta salute è morta sul tavolo operatorio pochi minuti dopo un’intervento di rimozione delle tonsille.

Una tragedia improvvisa ed inaspettata, quella che sta vivendo in questi giorni la famiglia Cogsdill. I due giovani genitori hanno dovuto dire addio alla loro piccola Paisley dopo un intervento chirurgico. La piccola, una bambina in perfetta salute del Sud Carolina, era stata portata in ospedale per una tonsillectomia. Le sue tonsille, infatti, si erano ingrossate ed i medici avevano consigliato una rimozione chirurgica per evitare che dessero fastidio alla piccola in futuro.

Sebbene si trattasse di un’operazione, i genitori si sentivano tranquilli poiché si trattava di un intervento di routine. Purtroppo, però, qualcosa durante l’operazione è andato storto: un minuto dopo la rimozione delle tonsille, Paisley ha smesso di respirare. I medici hanno fatto il possibile per ristabilire il battito, ma alla fine si sono visti costretti a dichiararne il decesso.

Bimba muore a 7 anni: “Era in perfetta salute”

Intervistata da VHNS News, la nonna della bambina ha raccontato: “Prima di subire l’intervento non aveva paura. Era felice e sorrideva. Nulla andava male”. La donna poi racconta ai giornalisti chi era Paisley: “Era piena di gioia e vitalità. In ogni cosa che faceva, dal Tee Ball al Softball al ballare l’hip hop e la ginnastica artistica con le amiche alla scuola di danza”.

Dopo la tragica scomparsa della piccola, gli amici della famiglia hanno organizzato una raccolta fondi online per aiutarli nell’organizzazione dei funerali. Nel giro di pochi giorni sono stati raccolti 30.000 dollari, segno del grande animo degli americani, sempre pronti ad essere d’aiuto in casi drammatici come questo.