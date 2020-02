Amici 2019/2020, tutti contro tutti: addio a squadre e direttori artistici

Tutti contro tutti ad Amici 2019/2020, addio alle squadre e a tutti i direttori artistici. Maria De Filippi ha annunciato importanti novità durante la conferenza stampa di questa mattina a Roma.

La prima conferenza stampa di “Amici”, il talent show di Maria De Filippi che partirà il prossimo venerdì, si è svolta questa mattina a Roma. La De Filippi ha annunciato per questa edizione tantissime novità, e ha inoltre rivelato i grandi ospiti della prima puntata: Ghali, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Ermal Meta, Elisa e J- Ax. Quest’anno il serale di “Amici” si dividerà in tre, e non ci saranno né squadre né direttori artistici: “Sono tutti contro tutti”, ha spiegato Maria. Poi ha aggiunto “ce l’hanno chiesto da Mediaset, partiamo un mese e mezzo prima del previsto e ora siamo di corsa”. Le puntate del serale di “Amici” saranno in totale nove, ma la competizione finale verrà “giocata” la sesta sera: “Le ultime tre puntate saranno una grande festa con i vecchi alunni che hanno già partecipato ad Amici, parteciperà anche il vincitore dell’edizione attuale”, ha spiegato Maria De Filippi durante la conferenza stampa di questa mattina. La settimana sera saranno ospiti del talent Enrico Nigiotti e Michele Bravi. La terza parte del serale sarà dedicata ai professori di “Amici”, che si esibiranno e saranno giudicati dagli studenti. “Mi divertivo molto a far ballare e cantare i prof in queste puntate del sabato pomeriggio. Al Bano e Romina sono previsti per “Amici PROF”, alcuni ragazzi saranno i giudici, altri duetteranno con i professori”.

Amici 2019/2020, ospiti e novità delle puntate serali

Tutti contro tutti durante questa edizione serale di “Amici”. I dieci concorrenti, 6 cantanti e 2 ballerini, si sfideranno apertamente durante ogni puntata, con l’obbiettivo di passare alla successiva. Già durante la prima serata verranno eliminati due concorrenti. Le tipologie di voto previste sono: Giuria Tecnica, televoto e VAR. La Giuria Tecnica sarà composta da Gabry Ponte, Loredana Bertè, e Vanessa Incontrada, accompagnati da Tommaso Paradiso che però non sarà giurato: “La scelta” spiega la De Filippi, “è stata fatta di comune accordo. Tommaso segue il programma e commenta. Decideremo insieme pian piano se sarà presente per tutte le puntate”. Il VAR invece interverrà solo in caso di contestazioni, e sarà composto da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito. “Ci sarà un intervento comico di Luciana Littizzetto”, prosegue Maria, “e ho avuto un’ispirazione

dopo essere intervenuta a Sanremo chiamando in diretta Amadeus e Fiorello. Luciana se vuole intervenire deve telefonare, vorrei rimanesse una costante. Ogni puntata verranno delle persone dall’esterno a prepare e motivare i ragazzi. Venerdì ci saranno anche Le Sardine per parlare con i ragazzi contro l’odio”.

