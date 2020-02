Tina Cipollari dieta | come sta la Vamp dopo cinque mesi FOTO

Situazione Tina Cipollari dieta, la più famosa delle opinioniste di ‘Uomini e Donne’ parla dei risultati raggiunti dopo 5 mesi di regime alimentare.

Da qualche mese Tina Cipollari si è messa a dieta. Ed i risultati sembrano essere davvero buoni. Era da poco scattata la nuova stagione di ‘Uomini e Donne’ quando l’opinionista di punta del programma di Maria De Filippi era stata quasi costretta da quest’ultima a mettersi a stecchetto.

Qualche sacrificio iniziale a quanto pare ne è valso la pena, dal momento che la 54enne originaria di Viterbo ha perso 12 chili. Merito del cambiamento delle sue abitudini alimentari, divenute decisamente più sane. Eppure lei stessa afferma di non essere ancora giunta al traguardo. A ‘Nuovo Tv’ lei stessa dice che ha in programma di smaltire altri 10 chili. “È quanto impone il mio peso forma ideale, non mi fermo qui”. Ma la perdita dei chili di troppo si rende necessaria anche perché a breve è previsto il matrimonio con Vincenzo Ferrara, imprenditore di Firenze con cui è legata dall’estate del 2018. Infatti si parla con una certa insistenza di possibili nozze tra i due, che già convivono da tempo insieme. Si vocifera di una data già fissata a marzo 2020.

Tina Cipollari dieta: “Devo perdere altri 10 kg, mi sento proprio bene”

Al settimanale, nel corso della sua intervista Tina Cipollari dice: “La dieta procede bene. Con altri 10 kg raggiungerò l’obiettivo. Mi sento molto bene. La De Filippi si è complimentata con me, visto che ho perso del peso considerevole già nel giro di due mesi”. E come ha fatto? “Mangio sano, con i 5 pasti al giorno (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena) che ogni buon dietologo o nutrizionista consiglia. Poi bevo almeno 2 litri di acqua al giorno. Mi affido ad alimenti sani e naturali, togliendo zuccheri, grassi, bibite gassate o alcoliche. Inizio la giornata con yogurt magro, frutta secca oppure un frutto fresco di stagione. Come spuntino e merenda lo stesso. Pranzo con verdura con carne o pesce, così come a sera”. Questa dieta le sta davvero giovando. Infatti la Cipollari dice: “Mi sento proprio meglio, cammino più veloce, respiro e dormo meglio e mi sento più leggera”.

