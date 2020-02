Stasera in tv – Pechino Express 2020: anticipazioni di oggi 25 febbraio

A Pechino Express 2020 continua l’avventura Le Stagioni dell’Oriente con la terza puntata: cosa accadrà oggi, 25 febbraio

Stasera in televisione torneremo a vivere le emozionanti vicende dei protagonisti di Pechino Express 8, Le Stagioni dell’Oriente.

L’adventure game di Rai 2 inizierà alle ore 21.20 con qualche cambiamento che andrà a sconvolgere gli equilibri fra le coppie.

Scopriamo cosa accadrà questa sera in tv.

Pechino Express 2020: eliminati i Guaglioni e ritiro di Asia Argento

Costantino Della Gherardesca torna a mettere in difficoltà i suoi concorrenti, intenti a raggiungere l’Oriente con ogni mezzo possibile. Durante la scorsa puntata abbiamo visto i Gladiatori, Max Giusti e Marco Marzocchi, trionfare arrivando per primi alla conquista della tappa fondamentale. Si sono messi in salvo sul podio Madre e Figlia e gli agguerritissimi Wedding Planner.

Le vittime della competizione sono stati I Guaglioni, eliminati dalla competizione. Durante la messa in onda della trasmissione, però, abbiamo visto un’Asia Argento che, nonostante la grinta dimostrata, è stata costretta a ritirarsi dalla gara a causa di un infortunio. Gennaro Lillio è così potuto tornare in gioco fondendosi in una nuova coppia con Vera Gemma, duo rinominato appunto I Sopravvissuti.

Arrivati a Bangkok i concorrenti nella terza puntata dovranno mettersi in gioco per conformarsi ai costumi locali. Le coppie dovranno rinunciare alle proprie abitudini occidentali, a partire dall’idea di cibo. Non sarà un’impresa semplice e non tutti riusciranno ad adeguarsi al nuovo regime alimentare.

Conclusa la puntata andrà in onda il format chiamato Achille Lauro Express. Questo sarà un racconto che ripercorrerà l’avventura vissuta nel 2017 dalla coppia formata da Achille Lauro e Boss Doms. I Compositori partirono dalle Filippine e arrivarono in Giappone, classificandosi in terza posizione.

Le coppie concorrenti di Pechino Express:

Gli Inseparabili

Valerio e Fabrizio Salvatori I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi I Sopravvissuti

Gennaro Lillio e Vera Gemma I Gladiatori

Max Giusti e Marco Marzocchi I Palermitani

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Mamma e Figlia

Wendy Kay e Soleil Sorge Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

