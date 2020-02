A Le Iene Show, la puntata di oggi cerca di capire cosa stia accedendo dopo l’arrivo del Coronavirus in Italia, le conseguenze e come stia reagendo il resto del mondo

Le Iene Show, stasera in televisione in prima serata, sarà fortemente improntato su quello che è il tema più controverso e che desta più preoccupazione se si pensa all’attualità: il Coronavirus. In quanto programma di approfondimento, la trasmissione non poteva non svolgere le debite interviste e (irriverenti) analisi sulla faccenda.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Italia 1.

Le Iene Show: al centro della puntata l’emergenza Coronavirus

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino assieme alla Gialappàs Band conducono una puntata che vuole mostrare da ogni lato l’emergenza Coronavirus.

Chi lucra sulla situazione, a chi appartengono determinate responsabilità, in che modo veniamo visti dal mondo ora che, nella classifica dei paesi più contagiati, siamo saliti al terzo posto. Un podio degradante che mette in allarme gli abitanti del Bel Paese come da tanto tempo non capitava più in Italia.

Tanto per cominciare, per la prima volta in 24 anni di storia, Le Iene Show andrà in onda senza pubblico (in linea con tutti gli altri programmi Mediaset).

Tre servizi sul Coronavirus:

Il servizio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli

dove viene fatto un aggiornamento sugli italiani, originari di Modena, che si trovavano a Wuhan quando si è diffusa la notizia dell’epidemia di Coronavirus. Dopo i dovuti controlli sono usciti dalla quarantena presso l’ospedale della Cecchignola di Roma, liberi di tornare alle proprie case;

Il servizio di Ismaele La Vardera

è l’intervista alla donna Catanese che, durante il volo di ritorno dalla Cina, si è vista portare in una città diversa da quella in cui erano stati chiusi gli scali.

Il terzo servizio

racconta come ci vede il resto del mondo da quando l’ìItalia ha conquistato il triste primato (al terzo posto) di contagiati e come i media esteri si stiano ritraendo.

Seguiranno infine l’inchiesta di Gaetano Pecoraro sul caso Antoci e un approfondimento sullo spettacolo di Angelo Duro Perché mi stai guardando? che è riuscito nella difficile impresa di conquistare sia critica che pubblico.

