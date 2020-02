Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 25 febbraio

Fuori dal Coro, dal Coronavirus alle case occupate

Il covid-19 continua a essere il fulcro fondamentale attorno a cui il programma condotto da Mario Giordano ruota.

Non sarà il solo, però.

L’analisi obiettiva, per quanto possibile, sulla questione Coronavirus in Italia verrà svolta affacciandosi a vari punti di vista, tramite il giudizio di esperti e politici che, attualmente, sono impegnati ad arginarne la diffusione.

Il leader di Articolo 1, Luigi Bersani, interverrà per primo sull’argomento. A seguire si esprimeranno nel merito il presidente della Regione Lombardia Luca Zaia (in prima linea per arginare il Coronavirus in modo che questo non si propaghi in altre zone della penisola), il giornalista Vittorio Feltri e il deputato di Forza Italia Alessandro Meluzzi. I rappresentanti politici e del mezzo stampa si soffermeranno sui divieti imposti e sulle regole che i cittadini debbono seguire per limitare al minimo il rischio di contrarre il covip-19.

Si parlerà del Coronavirus mostrandone la reale pericolosità e dando precisazioni sulle notizie fake che sono state causa di forte allarmismo. La discussione si avvarrà del parere di alcuni esperti in collegamento dall’ospedale Sacco di Milano e di Codogno.

Successivamente in conduttore tornerà sulle case occupate a partire dal caso della signora Luigia che, a 94 anni, rischia di essere sfrattata dalla propria abitazione. Fuori dal Coro, con il suo occhio indagatore si soffermerà infine sugli sprechi nella gestione immobiliare dell’Inps.