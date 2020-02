Stasera in tv – diMartedì: ospiti e anticipazioni di oggi 25 febbraio

diMartedì di Giovanni Floris ci porta stasera in televisione in un viaggio all’interno del Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale: le anticipazioni

Il programma di Giovanni Floris questa sera inizierà con un servizio dedicato alla Corte Costituzionale. Seguiranno aggiornamenti sulle maggiori questioni che riguardano l’ambito politico ed economico del nostro Paese.

La trasmissione inizierà alle ore 21.15 su La7.

diMartedì: questa sera nelle sale della Corte Costituzionale

Il servizio speciale di diMartedì oggi sarà incentrato sulla Corte Costituzionale e sul suo ruolo di organo di garanzia. L’approfondimento varcherà le porte di Palazzo della Consulta, sua sede, mostrando le stanze dell’ente con la guida d’eccezione Marta Cartabia, primo presidente donna della Corte Costituzionale (in carica dall’11 dicembre 2019).

Marta Cartabia è costituzionalista, giurista e accademica italiana.

La Corte Costituzionale ha vari compiti:

giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle Regioni;

degli atti dello Stato e delle Regioni; dirimere i conflitti di attribuzione tra i poteri;

esprimersi su atti di accusa al Presidente della Repubblica;

verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.

La sede della Corte si trova a Roma, in Piazza del Quirinale.

La copertina satirica di diMartedì sarà affidata a Gene Gnocchi e i sondaggi di Nando Pagnoncelli fungeranno da fil rouge per affrontare consapevolmente gli argomenti dibattuti durante la trasmissione. Come sempre, fra le personalità di spicco ci saranno ospiti appartenenti alla politica e provenienti da diversi schieramenti (spesso totalmente opposti) ed esperti d’economia, costume e società. Come per tutti i programmi di approfondimento, verrà trattata anche la questione Coronavirus, con un occhio di riguardo alle conseguenze economiche che il diffondersi del virus sta portando in Italia.

