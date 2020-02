Roma: uomo sviene in metro, i passeggeri vengono presi dal panico

Questa mattina, su un vagone della Metro B di Roma, un uomo sulla cinquantina è svenuto all’improvviso causando il panico tra i passeggeri.

Attimi di panico questa mattina, intorno alle 9.10, sulla Metro B di Roma. Il treno stava per giungere alla fermata che dà sul Colosseo quando un uomo sui 50 anni è improvvisamente crollato a terra in un vagone gremito di persone. Il malore accusato dall’uomo ha generato apprensione tra i passeggeri, molti dei quali hanno preferito allontanarsi dalla zona.

Leggi anche ->Incidente in metro a Milano | uomo perde una gamba

Per fortuna dell’uomo non tutti si sono fatti prendere dal panico e gli hanno prestato soccorso. In un video pubblicato in esclusiva dal sito ‘Primato Nazionale’ si vede il momento in cui una ragazza tasta il polso dell’uomo e cerca di farlo rinvenire. Poco dopo questo si riprende ma non è in condizioni di alzarsi. A quel punto la ragazza decide di alzargli le gambe.

Leggi anche ->Suicidio metro | donna tenta di uccidersi buttandosi sotto al treno

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Roma, uomo sviene in metro: il soccorso degli operatori sanitari

Dai video pubblicati dal sito d’informazione non è possibile sentire cosa dicono le persone all’interno del vagone. Il fatto che la ragazza, forse un medico, alzi le gambe dell’uomo fa supporre che questo possa aver accusato un calo di pressione. Il treno si è fermato alla stazione Colosseo per permettere l’intervento dell’ambulanza che nel frattempo era stata chiamata da uno dei passeggeri.

Nell’ultimo video pubblicato da ‘Il Primato Nazionale’ si può vedere l’arrivo degli operatori sanitari che scendono con una barella verso il paziente. Sulla fonte, unica visto che la notizia è stata data in esclusiva, si sottolinea come questi non avessero mascherine e guanti per evitare eventuali contagi da Coronavirus o altri agenti patogeni. Ma probabilmente non li indossavano poiché il caso per cui sono intervenuti non è correlato ad un infezione, bensì ad un malore di diverso tipo.