E’ stato confermato un primo caso di Coronavirus in Liguria. L’infettato, un turista italiano proveniente da Codogno, si trova ricoverato ad Alassio.

Lo ha confermato pochi minuti fa il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sul suo profilo Twitter ufficiale: un turista italiano proveniente da Codogno è risultato positivo al Coronavirus, e si trova adesso ricoverato ad Alassio. Al momento, solo in Liguria, sono sotto “osservazione attiva” 139 persone.

🔴 PRIMO CASO DI #CORONAVIRUS IN #LIGURIA AD ALASSIO: manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre. Fra poco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla mia pagina Facebook. #CoronavirusLiguria #CODVID19italia

