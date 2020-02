Paola Iezzi, chi è il fidanzato Paolo Santambrogio: carriera e curiosità

Vita privata, carriera e curiosità di Paolo Santambrogio, chi è lo storico fidanzato di Paola Iezzi, cantante del duo Paola e Chiara.

I due sono fidanzati da 12 anni (a quando le nozze?), e la leggenda narra che si siano conosciuti addirittura su My Space, una vecchia comunità online nata nel 2003, che ha spopolato per una decina di anni prima di venire surclassata dai social network. Paola e Paolo sono uniti da numerose passioni, a cominciare da quella per la moda e la musica: «Io ho un grande amore per la moda e la fotografia – raccontava in una recente intervista la poliedrica cantante – e Paolo ama molto la musica e in termini concreti la produzione musicale e il sound design; quindi ci capita spesso di pensare e realizzare progetti insieme, che sono intrecciati alle nostre due attività».