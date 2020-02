Paola Iezzi, chi è il fidanzato Paolo Santambrogio: carriera e curiosità

Vita privata, carriera e curiosità di Paolo Santambrogio, chi è lo storico fidanzato di Paola Iezzi, cantante del duo Paola e Chiara.

Dal 2007, Paola Iezzi del duo Paola e Chiara è la fidanzata del fotografo Paolo Santambrogio. I due si sarebbero conosciuti addirittura su My Space, una vecchia community online nata nel 2003 e che per anni ha spopolato tra i giovani.

Lei ha raccontato del suo compagno storico: “Io ho un grande amore per la moda e la fotografia e Paolo ama molto la musica e in termini concreti la produzione musicale e il sound design; quindi ci capita spesso di pensare e realizzare progetti insieme, che sono intrecciati alle nostre due attività”.

Curiosità e vita privata di Paolo Santambrogio, compagno di Paola Iezzi

Di qualche anno più giovane della fidanzata cantante, Paolo Santambrogio svolge principalmente la sua attività nel settore moda e nella fotografia di ritratto. Ha iniziato come fotografo per la rivista ‘Vanity Fair’, poi sono arrivate una serie di occasioni importanti legate al suo lavoro. Ha realizzato servizi per le migliori riviste di settore e servizi fotografici a personaggi del mondo dello spettacolo.

Grazie a questa sua capacità di immortalare i soggetti, è diventato uno dei più noti fotografi di moda italiani e inserito insieme all’interno della mostra “Il nuovo vocabolario della moda italiana”. Regista anche di videoclip musicali, questa sua attività lo ha portato a collaborare con la compagna Paola Iezzi.