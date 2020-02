Oggi in tv – Uomini e Donne, Tina Cipollari mantiene la promessa

Nuova puntata scoppiettante di Uomini e Donne quest’oggi, martedì 25 febbraio, in onda su Canale 5: protagonista sarà ancora una volta Tina Cipollari

Nella puntata di oggi, martedì 25 febbraio, tornerà in studio Gemma Galgani e così ci saranno dame e cavalieri del Trono Over, dopo la puntata di ieri del Trono Classico. Tina Cipollari ha mantenuto la promessa riportando così alcuni ex della dama torinese. Così oggi toccherà a cinque uomini raccontare la verità sulla Galgani con la stessa Tina che ha avvisato loro di essere sinceri. Gemma segue da dietro le quinte le confessioni dei cinque uomini. Promessa mantenuta visto che nei giorni scorsi la stessa Cipollari aveva portato in studio la cartina geografica con le foto di tutti coloro che hanno frequentato Gemma in questi dieci anni.

Oggi in tv – Uomini e Donne, le curiosità

“Un uomo non dovrebbe parlare in questo modo di una donna”, la dichiarazioni di Gianni Sperti ad uno dei cinque ex di Gemma: cosa sarà successo? Inoltre, ci saranno momenti di divertimento puro con tante risate in studio con Tina cercherà di scoprire tutta la verità sui flirt di Gemma mantenendo così le promesse. Infine, al centro dello studio ci saranno Samuel e Alessia visto che i due hanno ancora problemi nella loro conoscenza. Sarà Antonella a dare sostegno ad Alessia. Appuntamento con una nuova puntata di Uomini e Donne a partire dalle 14.45 su Canale 5.