Nicole Rossi, chi è: età, foto, vita privata della giovane “collegiale”. Protagonista di Pechino Express si è fatta notare nella trasmissione Il Collegio

C’è stata anche Nicole Rossi tra i protagonisti del docu reality ‘Il Collegio’. 17enne romana, è forse la più politicamente e socialmente impegnata tra i partecipanti al reality: rappresentante di istituto, ama fare interviste su questioni sociali e da grande vorrebbe fare la giornalista.

Curiosità e vita privata della studentessa Nicole Rossi

Da quanto si apprende dalla stessa ragazza, Nicole Rossi è fidanzata con un ragazzo più grande e ha partecipato a diversi Gay Pride. Secondo i suoi genitori, l’adolescente ha un carattere forte e determinato. Di sé stessa dice: “Nel gruppo mi piace comandare, nel senso di guidare le persone. Amo l’arte perché è il mio modo di evadere e di raccontare, è guerra, è ribellione, perché il mondo ne ha bisogno”.

Nicole Rossi, che frequenta il terzo liceo delle Scienze Umane nella Capitale, dice di essere una che non sopporta le ingiustizie nel mondo: “Mi arrabbio per tutto. Magari sono tranquilla con il mio ragazzo, ma quando vedo una brutta notizia al tg mi arrabbio talmente tanto che la vedo come un qualcosa che mi tocca sul personale”. Complessivamente, spiega comunque di essere una persona curiosa e infatti è una ragazza che si interroga sempre su tutto.