Napoli Barcellona: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Napoli e Barcellona è valido per gli ottavi di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca martedì 25 febbraio 2020, alle ore 21.00, la partita valida per gli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona. Nell’altra sfida che si gioca in contemporanea si sfidano invece Chelsea e Bayern Monaco.

La squadra partenopea, che in campionato sta provando a rientrare nella zona Europa, affronta una squadra determinata a confermarsi su livelli altissimi.

Napoli Barcellona: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio San Paolo di Napoli viene trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. La partita viene trasmessa anche in chiaro e in diretta su Canale 5. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Si tratta di una sfida inedita, sebbene il Napoli abbia affrontato più volte squadre spagnole nelle competizioni europee, a partire dalla sconfitta con il Real Madrid nel 1987. Statistiche penalizzanti per i partenopei, che hanno raccolto solo 4 vittorie su 14 precedenti, a fronte di 4 pareggi e sei sconfitte. Lo storico 5-1 contro il Valencia in trasferta il 16 settembre 1992, con cinque gol di Fonseca, è la vittoria più larga della squadra partenopea.

Gli uomini di Gattuso dunque affrontano stasera il Barcellona guidato da Messi, giocatore che peraltro viene considerato il miglior argentino della storia del calcio insieme a Maradona, che la maglia azzurra ha vestito. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann.