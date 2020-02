Muore a 15 anni mentre cerca di prendere un bicchiere d’acqua

Un folle incidente è costato la vita a Abby Reese Beaumont, 15 anni, mentre cercava di prendere un bicchiere d’acqua: il cibo che stava mangiando le è entrato nei polmoni.

E’ morta dopo un “bizzarro incidente” quando il cibo che stava mangiando le è entrato nei polmoni e ha causato una serie di emorragie. La vittima, Abby Reese Beaumont, aveva appena 15 anni ed era in forma e in salute, hanno raccontato i suoi genitori Darren e Alison con il cuore spezzato. E’ collassata a casa sua a Mold, nel nord del Galles, mentre cercava di bere un bicchiere d’acqua.

Nonostante gli “enormi sforzi” da parte dei vicini – due dei quali medici e altrettanti con una formazione medica militare – e la rapida risposta degli equipaggi delle ambulanze, Abby è andata in arresto cardiaco e si è spenta poco dopo. Suo padre, Darren, l’avrebbe sentita chiamare due volte la madre, per poi precipitarsi in cucina per scoprire che era distesa sul pavimento con il sangue che le usciva dal naso e dalla bocca.

La triste sorte di una ragazzina che voleva solo bere un po’ d’acqua

Di fronte a quella scena agghiacciante, Alison ha chiamato i soccorsi al 999 alle 23:20 circa (ora locale) mentre l’altra figlia Jessica, 13 anni, è corsa dai vicini per chiedere aiuto. L’ambulanza è arrivata 8 minuti dopo, ma Abby era già entrata in arresto cardiaco. I paramedici hanno cercato di mantenere le sue vie aeree e continuato i loro tentativi di rianimazione, mentre Abby veniva portata di corsa al Wrexham Maelor Hospital, dove un’équipe di medici ha cercato invano di salvarla. Poi, però, il cuore di colei che oggi tutti descrivono come una ragazzina buona, solare e mite si è fermato per sempre.

