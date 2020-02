Michelle Hunziker | dalle Maldive “Coronavirus come in un film horror”

Dalle Maldive Michelle Hunziker invita la gente a non cedere alla paura da Coronavirus. La conduttrice televisiva, anche lontano dall’Italia, lancia un messaggio importante.

La bellissima Michelle Hunziker si trova alle Maldive in questo momento. Sul suo profilo personale Instagram la conduttrice televisiva italo-svizzera ha regalato degli scatti mozzafiato, in quella che è una cosa a metà tra una vacanza e degli impegni di lavoro.

A dispetto dell’età, con la carta d’identità che riporta un 43 a questa voce, lei resta splendida e meravigliosa. Esattamente come quando era giovanissima e riuscì a stregare Eros Ramazzotti. Vedi Michelle e hai la sensazione che il tempo si sia fermato. Eppure lei non dimentica cosa sta avvenendo in Italia, con le complicazioni legate al diffondersi del Coronavirus. La malattia ha fatto già alcune vittime, anche se tutte loro erano in età molto avanzate e con delle patologie già in corso che ne avevano indebolito l’apparato immunitario. Nel corso di una storia su Instagram, la Hunziker scrive: “Restiamo compatti ragazzi!”, cercando di infondere fiducia nelle persone. L’atteggiamento giusto, che non dovrebbe dare adito a scene di panico. Così come gli organi di informazione non dovrebbero alimentare tali atteggiamenti negativi. I numeri del Coronavirus, sia per contagi che per decessi, resta estremamente basso e relativamente contenuto.

Michelle Hunziker: “Seguite i consigli del Ministero”

La splendida Michelle poi prosegue. “Sembra un film dell’orrore e invece è tutta realtà. L’unica cosa che possiamo fare è seguire le dieci regole che sono state diffuse dal Ministero della Salute e restare informati. Questo è importante”.

