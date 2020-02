Mascherine Coronavirus: quali sono, a chi servono e come indossarle

Mascherine per proteggersi dal Coronavirus: quali sono i diversi modelli, a chi servono davvero e qual è il modo migliore di indossarle.

“Le mascherine alle persone sane non servono. Servono per proteggere le persone malate, e servono per proteggere il personale sanitario”. Lo ha detto una volte per tutte il professore Walter Ricciardi, componente del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza. Ricciardi ha affrontato il “discorso mascherine” nel corso della conferenza stampa di ieri, martedì 25 febbraio: “Quelle di garza che vanno a ruba servono come misura di precauzione. Quelle sofisticate, che hanno dei filtri, servono a proteggere gli operatori sanitari”. Sono inutili, dunque, per le persone sane e non a rischio. Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, conferma: “(Per proteggersi dal Coronavirus ndr) bastano le misure di igiene ed evitare i contatti ravvicinati, come per l’influenza, mentre sono necessarie a chi è già malato per evitare di diffondere i patogeni”.

Mascherine per proteggersi dal Coronavirus, a chi servono davvero?

Deve indossare la mascherina chi sospetta di aver contratto il Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti. Allo stesso modo è utile indossare la mascherina se ci si sta prendendo cura di una persona con sospetta infezione, o se si vive nelle aree considerate focolaio, come ad esempio il comune di Codogno. L’uso della mascherina, è vero aiuta a limitare la diffusione del virus, ma è indispensabile adottarla in aggiunta ad altre misure di igiene: prima tra tutte, ovviamente, quella di lavarsi spesso le mani con il sapone. Indossare più mascherine sovrapposte, dice il Ministero della Salute sul suo sito ufficiale, è considerato inutile.

Mascherine contro il Coronavirus: come utilizzarle nel modo corretto