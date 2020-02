Magalli tende una mano ad Adriana Volpe: “Spero di far pace” – VIDEO

Dopo anni di litigi, dichiarazioni al vetriolo e denunce in tribunale, Magalli decide di porre fine allo scontro con Adriana Volpe e spera di far pace.

Ospite del programma di Simona Ventura – Settimana Ventura – Giancarlo Magalli torna sul litigio con Adriana Volpe. I due sono stati colleghi per otto lunghi anni, ma la loro relazione lavorativa non si è conclusa nel migliore dei modi. Il conduttore, stanco dell’atteggiamento della collega, ha perso la pazienza in diretta ed ha cominciato a proferire frasi pesanti. Lo scontro si è spostato dall’ambito televisivo-professionale a quello social ed alla fine anche in tribunale.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip: confronto Magalli-Volpe nella Casa – VIDEO

Questa volta il conduttore non vuole alimentare la polemica, ma metterci una pietra sopra: “Abbiamo lavorato insieme otto anni, sono stati un po’ faticosi perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica. Ma anche non per motivi gravi”. Insomma il motivo della lite è stata per lui l‘incompatibilità caratteriale. Ma dopo tanto tempo, Magalli non prova più astio o fastidio e vorrebbe fare pace: “Io ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni. Per carità, io la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dare serenità a tutti e due”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI