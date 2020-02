Posso andare in vacanza se sono italiano? La risposta del Premier Conte

Dubbi e perplessità se state per partire. Il Premier Conte sostiene che gli italiani possano viaggiare tranquilli, ma alcuni paesi innalzano muri, nonostante il trattato di Schengen.

Il Coronavirus fa paura. Ormai le lotte mediatiche tra chi sostiene che sia poco più di una influenza e chi invece ritiene che siamo a rischio pandemia non ci interessano più. Il mondo sembra letteralmente crollato nel panico. Italia in primis. Da venerdì a oggi, sono passati 4 giorni e tra numero di contagi in aumento, controlli a tappeto e isteria di massa, il mondo ci guarda con gli occhi sgranati. Da una parte l’OMS si dice preoccupato, ma soddisfatto dei protocolli messi in atto. Dall’altra abbiamo i paesi limitrofi che, a oggi sono riusciti a contenere il contagio, che ci guardano come appestati. Pare che gli italiani non li voglia più nessuno e, all’estero, un po’ di discriminazione la stiamo vivendo anche noi, proprio come è successo ai cinesi ad inizio pandemia e ancora oggi.

Giuseppe Conte: “Gli italiani possono partire”

Il nostro Premier Giuseppe Conte ha da poco dichiarato a tal proposito: “Sarebbe ingiusto che arrivassero limitazioni da parte di Stati esteri. Non lo possiamo accettare. I nostro concittadini possono partire sicuri, per loro e per gli altri”. A riportarlo è stata l’Ansa che ha ripreso le parole di Conte dalla Protezione Civile e ha aggiunto che l’Italia, grazie ad un sistema sanitario d’eccellenza e una politica sanitaria di massima tutela e rigore può “mandare i suoi cittadini in giro tranquillamente”.

I paesi che chiudono le porte agli italiani

Intanto però l’Italia e gli italiani non sembrano essere molto ben voluti. Se da una parte c’è la Basilicata che vorrebbe non far arrivare i cittadini dal nord, dall’altra abbiamo le Mauritius che hanno deciso di chiudere le porte ai cittadini lombardi e veneti a bordo di un aereo atterrato ieri. Come abbiamo già approfondito, infatti, ora che siamo noi gli untori e il paese da guardare con sospetto, pretendiamo un trattamento diverso, ma che pare non arrivare, anzi. Dobbiamo infatti valutare quali sono i paesi che ci fanno entrare e che non ci fanno andare in immediata quarantena.

Sebbene il trattato di Schengen sia valido, ossia abbiamo la libera circolazione di merci e persone, i controlli si fanno ovviamente più intensi e si hanno sintomi, indipendentemente dalla nazionalità si fanno dei controlli e dei ricoveri coatti in strutture idonee.