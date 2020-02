Hosni Mubarak: chi era l’ex presidente dell’Egitto morto oggi

Morto oggi all’età di 91 anni Hosni Mubarak: chi era l’ex presidente dell’Egitto, rimasto a capo del Paese Nordafricano per 30 anni.

Nominato vicepresidente della Repubblica d’Egitto dopo una brillante carriera militare in Aeronautica, Hosni Mubarak assunse la presidenza del Paese Nord Africano nel 1981.

Dopo la morte di Anwar Al Sadat da parte di un gruppo fondamentalista, fu lui infatti ad assumere la guida del Paese, che poi mantenne per trent’anni, fino al 2011.

Chi era Hosni Mubarak, ritratto dell’ex presidente dell’Egitto

Hosni Mubarak è infatti stato deposto dalla presidenza durante la Primavera Araba: una presidenza, la sua, che ebbe diverse ombre, dettate soprattutto dalla scelta di governare per tutto il suo mandato con la legge marziale in vigore come misura d’emergenza per l’assassinio di Sadat. Nello stesso tempo, nel corso del suo mandato non si rivelò un leader dalle idee religiose estremiste, basti pensare ad esempio che i cristiani copti ebbero una serie di garanzie importanti a tutela dei propri diritti.

Assunse inoltre importanti scelte in materia di innovazioni diplomatiche e di politica economica interna, soprattutto nella prima parte del suo mandato. Di contro, la scelta di mantenere lo stato di emergenza per tutta la durata del suo mandato lo fece andare incontro a proteste, che assunsero un carattere importante nel 2011, quando Hosni Mubarak – in seguito alle rivolte di Piazza Tahrir – lasciò il potere. Gli ultimi anni di vita si sono divisi tra problemi di salute e processi per una serie di reati, come la corruzione.