Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli lascia la casa: “Non ce la faccio più”

Serata ricca di sorprese quella di ieri sera al Grande Fratello Vip: l’attore Andrea Montovoli ha deciso di abbandonare il programma.

Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Ieri sera c’è stato l’ultimo di una lunga serie di sorprese che in molti non si attendevano. Andrea Montovoli, infatti, ha deciso di lasciare il programma prima di potersi giocare la vittoria finale. Successo che sarebbe potuto giungere visto che era uno dei concorrenti più amati dal pubblico e che all’interno della casa aveva stretto dei rapporti di sincera amicizia.

Nel corso di queste settimane l’attore aveva stretto amicizia soprattutto con Patrick, ma aveva un ottimo rapporto anche con Paolo, Fernanda e Adriana. Proprio a loro aveva comunicato in anteprima la voglia di lasciare il reality. Andrea è convinto di aver fatto un bel percorso, di essere riuscito a mostrarsi per quello che è e di aver tirato fuori alcune delle problematiche che lo assillavano da tempo. Adesso, però, rimanere ulteriormente nella casa potrebbe rovinargli un’esperienza che giudica nel complesso positiva.

Andrea Montovoli lascia il Grande Fratello: “Non ce la faccio”

In questi giorni sia Fernanda che Adriana hanno cercato di fare ragionare Andrea, di convincerlo a ripensarci e a tenere duro sino all’ultimo. Le loro parole, per quanto apprezzate dall’attore, non hanno avuto effetto e ieri sera il concorrente ha comunicato la sua decisione ad Alfonso Signorini. Il conduttore gli ha detto che non condivide la sua scelta: “Io non considero finito il tuo percorso, il cammino che tu puoi fare al Gf. Conosco i tuoi limiti, puoi contare sull’affetto delle persone che hai dentro la Casa”.

Alfonso lo sprona quindi a discuterne con gli altri coinquilini e solo successivamente dargli una risposta definitiva. Andrea però è irremovibile e conferma di voler lasciare la casa. Prima lo comunica agli amici: “Sono veramente contento di questa opportunità, anche del percorso che ho fatto. Sono riuscito ad aprire, grazie a voi, un mostro e a elaborarlo. La cosa importante è capire i propri limiti e io sono al limite”. E successivamente lo dice anche al conduttore: “No Alfonso, non ce la faccio”.