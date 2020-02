Torna a parlare uno dei conduttori televisivi più amati dagli italiani, Gerry Scotti, che si è confessato ai microfoni di FQMagazine

Gerry Scotti ha svelato di essere stato invitato da Amadeus per una serata insieme a Fiorello nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Uno dei conduttori più amati dagli italiani si è confessato ai microfoni di FQMagazine rivelando il motivo della sua assenza: “Ero in Polonia a registrare il Milionario ho visto solo poche cose, so che lui e Fiorello si sono molto divertiti. Questo mi fa molto piacere perché è quello che è arrivato nelle case degli italiani”. Poi ha aggiunto: “Le dico una cosa che non sa nessuno, Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non sono potuto andare da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto”.

Gerry Scotti, la verità sull’invito di Amadeus

Così lo stesso conduttore italiano ha promesso di essere ospite in vista della prossima edizione: “Se è vero che lo rifà Amadeus l’anno prossimo gli rivolgo un messaggio: cerca di farmelo sapere così mi organizzo e vengo da te”. Infine, una battuta sulla possibile conduzione di Sanremo: “Per come mi sono andate le cose direi chi se ne frega”.