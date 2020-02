Gennaro Lillio, chi è: età, carriera, vita privata del modello

Gennaro Lillio è un giovane modello napoletano noto per aver partecipato a diversi talent show. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Giovane, atletico, bello: Gennaro Lillio è un modello napoletano “coi fiocchi”. Si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione a diversi talent show, tra cui il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Quest’anno, invece, si è cimentato nella sfida di Pechino Express. Scopriamo qualcosa di più sull’affascinante biondino partenopeo.

L’identikit di Gennaro Lillio

Gennaro Lillio è nato a Napoli il 9 novembre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Ha un fratello gemello di nome Guido. Il suo nome è legato a doppio filo al mondo sportivo: il giovane si occupa infatti di fitness e ha intrapreso un percorso di studi nell’ambito dell’educazione alimentare.

Come accennato, Gennaro Lillio si è fatto conoscere qualche anno fa grazie ai talent show e in particolare con il Grande Fratello 16. Sempre sul piccolo schermo ha preso parte negli anni a programmi come Domenica Live, Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi. Nel febbraio 2020 è stato tra i protagonisti di Pechino Express, in coppia con Luciano Punzo (“I guaglioni”). Si è anche cimentato in concorsi di bellezza, come Mister Italia Forever, e si è dedicato al settore pubblicitario.

Per quanto riguarda la vita privata di Gennaro Lillio, sappiamo che in passato è stato fidanzato con Lory Del Santo, e la loro relazione questo fece discutere molto ai tempi, data la notevole differenza di età tra i due. Tra le sue vecchie fiamme ci sarebbero anche Mila Suarez e Francesca De Andrè. Attualmente sembra sia single. Sui social è una celebrità: con centinaia di migliaia di follower solo su Instagram, dove ama postare foto che mostrano il suo fisico palestratissimo.

