Francesco Facchinetti | rissa con due ragazzi | “Così imparano il rispetto”

Vicenda Francesco Facchinetti rissa: il cantante, showman e produttore musicale rivela un odioso episodio in cui si è trovato coinvolto.

Termina con una rissa l’intervento di Francesco Facchinetti per porre fine ad un odioso episodio di intolleranza. Lui stesso racconta cosa è successo a mezzo social, e si tratta di un qualcosa di veramente inaudito.

Nel corso di una storia su Instagram, il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh rivela di avere assistito ad una aggressione perpetrata da due giovani ai danni di un anziano di origine cinese. L’isteria da Coronavirus, unita alla maleducazione ed alla inciviltà che purtroppo persistono in maniera fin troppo massiccia da nord a sud, porta anche a questo. Questi due delinquenti stavano insultando l’indifeso anziano di origini asiatiche a causa del diffondersi del Coronavirus, che ha avuto origine proprio in Cina. “Gli hanno urlato diversi insulti dicendogli di andarsene e che era colpa sua se c’era la malattia”.

Francesco Facchinetti rissa: “Troppa ignoranza in Italia”

A questa scena, Facchinetti non ha potuto soprassedere e con un suo collaboratore è intervenuto con veemenza. Per prima cosa ha provato a far ragionare i due incivili italiani. “Ho provato a spiegare loro che il signore anziano non c’entrava nulla. Ma questi hanno iniziato a tirargli contro dei sassi. Ma in che mondo di m** siamo? Allora io ed il mio collaboratore ci mettiamo in mezzo perché la scena era raccapricciante, uno di questi ragazzi ha anche mollato un pugno a questo signore che è caduto per terra. Non ci ho visto più, so che sono un 40enne padre di famiglia, ma li ho presi a schiaffi tutti e due ma a schiaffi talmente forti a questi due c**** che mi fa ancora male la mano. Andatemi a denunciare, non mi importa, ma se i vostri genitori non vi educano, sarà la strada ad educarvi”. Infine ecco il suo appello: “Mi raccomando a tutti, prima di trarre conclusioni su qualcuno, dovete informarvi, nel nostro Paese c’è una tale ignoranza totale. Siamo peggio del terzo mondo, perché lì hanno problematiche serie e non si comportano da trogloditi come noi. Una scene raccapricciante. Ho pena per voi”. Parole che hanno raccolto consensi al 100%.

