E’ uno degli hair stylist più famosi in Italia. Il suo “Salone delle meraviglie” ospita le chiome di moltissime star. Federico Lauri ha fatto della sua passione il suo lavoro. E così, la sua vita è diventata un successo.

Il Salone delle meraviglie – uno dei programmi più visti di Real Time – l’ha portato alla fama. Ma il successo e la carriera di Federico Lauri – in arte Federico Fashion Style – è cominciata molti anni prima. Nato ad Anzio, in provincia di Roma, il 5 ottobre 1989, è del segno zodiacale della Bilancia. Fin da quando aveva cinque anni amava creare pettinature per le bambole con stuzzicadenti ed oggetti di uso quotidiano, come raccontato da lui in numerose interviste. Eppure, gioco dopo gioco, in lui cresceva la passione che sarebbe diventata poi il suo lavoro.

Subito dopo la scuola, a soli 13 anni, Federico ha iniziato la gavetta lavorando da un barbiere della zona, gratuitamente, per dare spazio alla sua passione ed imparare sul campo i trucchi del mestiere. Dopo molti sacrifici, ha aperto il suo primo salone ad Anzio; poi un negozio in corso Como, a Milano; ed uno in Sardegna. Ma la svolta è arrivata con il salone in piazza di Spagna, nel pieno centro della Capitale, a cui è seguito uno a Roma Eur e un sesto a Napoli. La sua prima apparizione tv non è di certo passata inosservata.

In una puntata de “Il castello delle cerimonie”, i suoi gioielli e il suo look stravagante hanno attirato la curiosità degli spettatori. Così, nel 2019, ha preso il via il suo show televisivo intitolato “Il salone delle meraviglie” dove ogni giorno star e persone comuni si riversano per concedersi qualche ora di benessere. La sua prima cliente famosa è stata Valeria Marini, che lo chiamò per un servizio privato a casa sua. Da allora, tra i due è nato un bellissimo rapporto, tanto che le ha chiesto di fare da madrina alla sua bambina. Ma tra le sue clienti spiccano anche star oltreoceano, come Paris Hilton e Victoria Silvstedt.

Tra i suoi trattamenti, spicca il Fly to Sky, che consiste nel dividere i capelli in diverse ciocche e legare ciascuna di esse ad un palloncino ad elio, per schiarire e colorare i capelli. Ma c’è anche una tintura a base di Nutella, la famosa crema di nocciole che contiene molti olii e burri, che nutrono i capelli donando una colorazione castano-dorata.

Oltre alla carriera, però, nel suo cuore c’è Letizia. I due hanno una bellissima bambina di nome Sophie Maelle, nata nel 2017 grazie all’inseminazione artificiale. Il nido d’amore? Una casa con pavimenti in marmo bianco, tavoli e sedie con rifiniture dorate in stile napoletano e tappezzeria appariscente, un giardino con piscina e un gazebo.

