Coronavirus “svuota” lo studio delle Iene – VIDEO

Il Coronavirus “svuota” lo studio delle Iene: la popolare trasmissione di Italia 1, infatti, andrà in onda stasera senza pubblico.

Come già avvenuto per alcune trasmissioni, anche la puntata di oggi del popolare programma di Italia 1 ‘Le Iene’ andrà in onda senza pubblico in studio. Questo avviene a causa del Coronavirus.

Leggi anche –> Coronavirus Italia | in quarantena da solo dalla Cina | “Nessuno mi ha controllato”

A tal proposito, la trasmissione che va in onda su Italia 1 dedica ampio spazio al tema, proponendo tre servizi sull’argomento nel corso della puntata di stasera.

Leggi anche –> Coronavirus Italia | Le Iene | “Panico al supermercato di Codogno” FOTO

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le Iene e il Coronavirus: puntata speciale del programma

In uno di questi servizi, verrà raccontata la vicenda di una ragazza di Catania che è tornata dalla Cina facendo uno scalo intermedio rispetto all’Italia e riuscendo così ad aggirare i controlli. Il servizio di Ismaele La Vardera vedrà anche l’inviato delle Iene accompagnare la ragazza in Policlinico e vedremo cosa accadrà.

Spazio poi a un servizio su come il caso Coronavirus in Italia viene affrontato dalla stampa e dai media internazionali. Inoltre, c’è un viaggio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli a Modena, dove sono rientrati alcuni italiani, che dopo essere stati rimpatriati da Wuhan sono stati messi in quarantena alla Cecchignola. Tra loro c’è Michel Talignani.