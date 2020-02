Coronavirus, La Romania dispone la quarantena per chi viene dai comuni colpiti -VIDEO

La diffusione del Coronavirus in Italia ha portato a reazioni eccessive: in Romania ad esempio viene messo in quarantena chi giunge dai comuni colpiti.

Se non bastasse la psicosi che si è generata nelle Regioni in cui il coronavirus si è diffuso maggiormente, i cittadini veneti e lombardi devono far fronte anche ad altre problematiche. Chi infatti deve spostarsi per lavoro, potrebbe imbattersi nelle misure restrittive imposte da alcune nazioni. Il caso emblematico è quello della Romania, dove è stata disposta la quarantena per i viaggiatori che provengono dai comuni ritenuti epicentro dell’epidemia di coronavirus.

Abbastanza clamoroso anche il caso della Croazia dove sono fortemente sconsigliati i viaggi in Veneto. Proprio nel Paese balcanico, infatti, sono stati messi in quarantena 4 docenti e 42 studenti che avevano fatto ritorno dall’Italia, dov’erano stati in gita scolastica. Ancor più grave il caso di Ischia: qui era stato bandito l’ingresso di cittadini lombardi e veneti. Un provvedimento annullato dal prefetto di Napoli, ringraziato dagli albergatori per aver ripristinato la “legalità”.

