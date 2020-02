Coronavirus, nuova vittima in Veneto: 11 morti accertati – VIDEO

11 morti accertati in Italia per il Coronavirus: nuova vittima in Veneto, dopo i tre decessi di oggi in Lombardia, morta 76enne.

C’è una nuova vittima del Coronavirus: si tratta di una donna veneta di 76 anni. Lo rendono noto le autorità in questi minuti. Il decesso si aggiunge alle tre persone morte nelle scorse ore in Lombardia.

Leggi anche –> Coronavirus Italia: 10 morti accertati, altri 3 anziani deceduti

Sono ora complessivamente undici le vittime del Coronavirus nel nostro Paese. Va osservato che gli anziani deceduti avevano tutti altre patologie, come ha spiegato anche Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano, al Tg3.

Leggi anche –> Coronavirus, la direttrice del Sacco: “Nessuno è morto per il virus”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Oltre alla vittima veneta, una donna di 76 anni di Treviso, questi gli altri tre decessi di queste ore: un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. Lo ha reso noto il commissario all’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, in una conferenza stampa nella sede della Protezione Civile. Viene ora confermata anche la chiusura degli istituti scolastici nelle Marche fino al 4 marzo. Una decisione presa dal presidente della Regione, Luca Ceriscioli, sebbene non vi siano stati registrati casi di contagio.