Coronavirus, militare contagiato: l’ansia dei colleghi – VIDEO

Anche un militare è stato contagiato dal Coronavirus: lo rivela la trasmissione ‘Le Iene’, l’ansia dei colleghi in attesa del tampone.

Ci sarebbe anche un militare contagiato dal Coronavirus: si tratta di un soldato, impegnato nell’operazione Strade Sicure a Milano. Lo rivela il sito del programma televisivo ‘Le Iene’ che ha raccolto anche la testimonianza dei colleghi.

Intanto si aggrava il computo delle vittime da Coronavirus: sono undici, gli ultimi quattro casi di decesso sono stati registrati tre in Lombardia, tutti anziani ultraottantenni, e uno in Veneto, in provincia di Treviso.

La vicenda del militare contagiato dal Coronavirus in Lombardia

Secondo quanto riferito, il soldato ha lavorato in questo periodo in ufficio. Un testimone ha spiegato la situazione anche dei suoi commilitoni: “Hanno fatto in giornata il tampone a 18 dei colleghi che sono stati direttamente a contatto con lui. Finché non si sapranno gli esiti, dovranno rimanere tutti lì”. La preoccupazione è anche per il fatto che potrebbero essere altri contagi.

Spiega sempre lo stesso testimone: “Pochi giorni fa alcuni militari sono stati in congedo e sono tornati a casa. Speriamo che non ci sia stato alcun contagio nel frattempo, perché fino a che non ci sono i sintomi non è possibile sapere nulla: magari hanno famiglia e figli, sono andati in una pizzeria, hanno incontrato altre persone”.