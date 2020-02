Coronavirus, Michel Talignani: il manager modenese tornato da Wuhan

Michel Talignani: la storia del manager modenese tornato da Wuhan e messo in quarantena per il Coronavirus nella base della Cecchignola.

C’era anche un site-manager 45enne di Modena, di un’azienda del settore ceramico, tra gli italiani rientrati da Wuhan nei primi giorni di febbraio. Si tratta di Michel Talignani, in tutto 5 sono i cittadini modenesi a Wuhan quando è esploso Coronavirus.

Di alcuni di loro si occuperà la trasmissione televisiva ‘Le Iene’ nella puntata del 25 febbraio, intanto il manager è tornato a casa e per lui è stata una grande festa.

Tornato a casa Michel Talignani: il manager modenese era a Wuhan

Michel Talignani era partito dall’Italia il 21 gennaio ed è arrivato a Wuhan il giorno successivo. A poche ore dallo sbarco è di fatto iniziato l’incubo. Un incubo che di fatto non si è concluso col rientro in Italia: era infatti uno di coloro che è stato messo in quarantena alla base della Cecchignola. Al rientro a Montale di Modena, ha addosso una t-shirt con una frase ironica: “Gran Hotel Cecchignola – Colonia Corona 2020”.

Il manager modenese ha descritto il suo ritorno a casa come “una gioia indescrivibile”. L’attesa di un mese è anche per sapere magari cosa mangerà a pranzo o quale sarà l’accoglienza dei suoi concittadini. Del resto, per un mese ha davvero vissuto in un limbo e la sua odissea è di fatto terminata soltanto col rientro definitivo a casa. A organizzare la festa per il rientro dell’uomo, la moglie Valeria Corni. Michel Talignani è stato simpaticamente omaggiato di una corona, che ha messo in testa. Un modo come un altro per sdrammatizzare e ricominciare.