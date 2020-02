Coronavirus Italia | “L’influenza uccide di più | 8mila annui morti”

La situazione Coronavirus Italia sta catalizzando le attenzioni di tutti. L’Istituto Superiore di Sanità parla invece di influenza e fornisce dati importanti.

L’Istituto Superiore di Sanità interviene sulla situazione Coronavirus e lo fa snocciolando dei numeri ufficiali relativi invece all’influenza.

La quale ciclicamente si manifesta nel nostro Paese durante la stagione fredda. Proprio la stessa influenza, in base ai dati in possesso dell’ISS, causa in media 8mila decessi all’anno sul nostro territorio, considerando le diverse complicanze ad essa legate. “Con punte anche di 12mila vittime a seconda delle stagioni”. I numeri in questione sono forti anche di una stima effettuata dall’Istat. Il dottor Antonino Bella, che fa parte del Dipartimento Malattie Infettivi dell’Istituto Superiore di Sanità, fa sapere che “non esistono comunque dati di mortalità in tempo reale. Quanto riferito dall’Istat si riferisce alla situazione in vigore due anni fa e queste sono delle stime in media. I morti imputabili in diretta all’influenza sono in realtà poche centinaia.

Coronavirus influenza, la seconda è molto più letale

Si arriva all’ordine degli 8mila decessi circa considerando poi situazioni che possono essere direttamente correlate all’influenza. Quali dunque arresti cardiaci o polmoniti virulente”. Nei mesi scorsi, questo gennaio c’è stato un manifestarsi forte della malattia di stagione, dopo un impatto iniziale alquanto basso da settembre a dicembre 2019. Tra gennaio e febbraio 2020 c’è stato poi il picco, con una incidenza comunque inferiore rispetto all’inizio dell’anno scorso (13 persone ammalate ogni 1000 rispetti ai 14 su mille di dodici mesi fa. Gli ammalati di influenza dall’inizio della stagione fredda sono ad oggi oltre 5 milioni e 600mila. Particolarmente colpite le regioni del centro Italia. La fascia di popolazione più esposta è quella dei bambini con età inferiore sotto i 5 anni. Seguita subito dopo dagli anziani e dagli over 65 ingenerale. Per ora, fa sapere l’ISS “ci sono state 157 forme gravi di influenza con 30 decessi.

