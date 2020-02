Coronavirus Italia: 10 morti accertati, altri 3 anziani deceduti

Altri 3 anziani deceduti per il Coronavirus in Italia: sale così a 10 il numero dei morti accertati: lo riferisce il commissario straordinario Angelo Borrelli.

Si aggrava il bilancio del Coronavirus in Italia: sono 10 adesso le vittime accertate. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli. Il capo della Protezione Civile ha tenuto una conferenza stampa in sede con gli ultimi dati.

In tutto in questo momento, sono in tutto 322 i contagiati in Italia.

Sono tre ultraottantenni le ultime vittime per coronavirus in Italia. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nel corso di una conferenza stampa. Le vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi.